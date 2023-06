Bikini-Museum ersteigert Badeanzug von Pamela Anderson

Foto: DPA ALL AMERICAN TV/DPA

Pamela Lee Anderson spielt die Rolle der Rettungsschwimmerin C.J. Parker in der US-Fernsehserie »Baywatch«. Der berühmt gewordene Badeanzug ist künftig im BikiniArtMuseum in Bad Rappenau zu sehen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sie sprintete darin über den Strand und stürzte sich damit in die Fluten: Der weltberühmte Baywatch-Badeanzug von Pamela Anderson hängt bald im BikiniArtMuseum im baden-württembergischen Bad Rappenau. Das Museum ersteigerte den Badeanzug für 27.500 Dollar (umgerechnet rund 25.700 Euro), wie das Museum am Montag mitteilte.

Das US-Auktionshaus Heritage in Dallas hatte am Wochenende demnach über 900 Raritäten aus gut 100 Hollywoodfilmen und TV-Produktionen wie Star Trek, Batman, Hitchcock oder Dallas Family versteigert. Über 40 Liebhaber hätten für den Baywatch-Anzug geboten, den Pamela Anderson in der NBC-Serie als Rettungsschwimmerin zwischen 1989 und 2001 trug.

Das rote Kleidungsstück werde nun an der Seite der schon vorhandenen Original-Badehose von Baywatch-Kollege David Hasselhoff in Bad Rappenau inszeniert, so das Museum. »Das ist ein weiterer sensationeller Qualitätsbaustein für unser hippes Museum«, sagte Museumsdirektor Marco Preißer.