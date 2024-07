»Berlin – Tag & Nacht«-Darsteller stirbt mit 39

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der aus der Serie »Berlin – Tag & Nacht« (»BTN«) bekannte Reality-Darsteller Falko Ochsenknecht ist tot. Er starb überraschend im Alter von nur 39 Jahren. Das bestätigten die »Berlin – Tag & Nacht«-Macher auf Instagram, ohne Details zu nennen. »Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen«, so die Nachricht.

»Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei «Berlin – Tag & Nacht», die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte.« Zwischen 2011 und 2022 wirkte Ochsenknecht laut dem Branchenportal imdb.com in 50 Episoden der Serie auf RTLzwei mit. »Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein«, betonte das »Berlin – Tag & Nacht«-Team.