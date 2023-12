Babypause, XXL-Urlaub, Welttournee: Das planen Popstars 2024

Popstar Nico Santos wird im kommenden Jahr erstmals Vater und will deshalb in den nächsten Monaten etwas kürzertreten.

Popstar Nico Santos (30, »Better«) wird im kommenden Jahr erstmals Vater und will deshalb in den nächsten Monaten etwas kürzertreten. »Ich werde mir definitiv eine kleine Pause gönnen, aber es passiert musikalisch natürlich schon was im neuen Jahr bei mir«, sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. »Ich habe viel geschrieben, vor allem deutsche Songs - was ich bislang sehr selten gemacht habe.« Seine geplante Tour hatte Santos vom Frühjahr in den Herbst verschoben.

Tate McRae

Der kanadische Shooting-Star Tate McRae (20) will nach dem weltweiten Hit »Greedy« 2024 durchstarten. »Ich mache meine erste Welttournee in einigen der größten Hallen, in denen ich je gespielt habe«, sagte die Tochter einer deutschen Tanzlehrerin der dpa. »Ich liebe es, nach Deutschland zu kommen. Mein Großvater kommt und es wird toll, ihn bei den Shows dabei zu haben.« Die »Think Later«-Tour startet Mitte April in Dublin und endet sieben Monate später in Neuseeland.

Max Giesinger

Songwriter Max Giesinger (35, »Wenn sie tanzt«) gönnt sich vor seinen Sommer-Konzerten eine XXL-Erholung. »Ich mache im Januar und Februar einen großen Urlaub, acht Wochen. Ich hatte richtig Bock auf Neuseeland. Da war ich mal als Abiturient und musste damals jeden Euro umdrehen. Jetzt kann ich endlich mal alles mitnehmen, mit Fallschirmspringen und allem möglichen.«