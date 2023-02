Axel Springer kündigt Stellenabbau bei »Bild« und »Welt« an

Das Axel-Springer-Hochhaus in Berlin, in dem sich die Redaktion der Boulevardzeitung »Bild« befindet. Der Medienkonzern streicht bei seinen Marken »Bild« und »Welt« Stellen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Medienkonzern Axel Springer streicht bei seinen Marken »Bild« und »Welt« Stellen. »In den Bereichen Produktion, Layout, Korrektur und Administration wird es deutliche Reduzierungen von Arbeitsplätzen geben«, teilte der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner am Dienstag in einem Schreiben an die Mitarbeiter mit, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Der Springer-Chef erläuterte: »Wir werden gleichzeitig Arbeitsplätze aufbauen und abbauen. Dafür wird es ein Freiwilligenprogramm geben.« Der 60-Jährige schrieb auch: »Betriebsbedingte Kündigungen versuchen wir zu vermeiden.« Konkrete Zahlen wurden nicht genannt.

Wandel in der Medienbranche

Zum deutschen Mediengeschäft des Konzerns mit Sitz in Berlin hieß es weiter: »Um auch künftig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, muss sich unser Ergebnis im deutschen Mediengeschäft in den nächsten drei Jahren um rund 100 Millionen Euro verbessern. Durch Umsatzsteigerungen, aber auch durch Kostenreduzierungen.«

Zu den künftigen Schwerpunkten bei den Marken betonte Döpfner: »Reichweite ist bei «Bild» die oberste Priorität. Bei «Welt» sind es gut bezahlte und haltbare digitale Abos.«

Der Stellenabbau hatte sich schon länger angedeutet. Hintergrund ist ein Strategieprojekt im Segment nationales Mediengeschäft (News Media National). Seit Herbst wurden die Strukturen mit Blick auf den beschleunigten Wandel in der Medienbranche überprüft.

Vor kurzem hatte Springer-Chef Döpfner auch in einem dpa-Interview erläutert, dass sich der Konzern im Zuge der künftigen Struktur der beiden Marken auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trennen werde.

Der Konzern beschäftigt weltweit aktuell rund 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu zählen 3400 Journalisten, davon einen immer größeren Teil in den USA.

Die Rolle des Digitalgeschäfts

Springer übertraf 2022 trotz Inflation, Energiekrise und des Kriegs in der Ukraine seine Wirtschaftsziele. Döpfner sagte in dem dpa-Interview: »Wir hatten nach 2021 zum zweiten Mal in Folge zweistelliges organisches Umsatzwachstum.« Das habe das Unternehmen seit vier Jahrzehnten nicht gehabt. Der Umsatz lag demnach bei rund 3,9 Milliarden Euro, unter dem Strich steht rund eine dreiviertel Milliarde Gewinn.

85 Prozent des Umsatzes und mehr als 95 Prozent des Gewinns kommen demnach bereits aus dem Digitalgeschäft. Der Konzern will sich perspektivisch vom gedruckten Zeitungsgeschäft verabschieden und ein reines Digitalunternehmen werden. Einen großen Wachstumsmarkt sieht Springer in den USA.

Der Konzern zog sich 2020 von der Börse zurück und war davor eine Kooperation mit dem US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) für beschleunigtes Wachstum eingegangen. KKR hält einen großen Anteil an Springer.