80er-Quiz lösen und Tickets für Ausstellung im Reutlinger Heimatmuseum gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vokuhila auf dem Kopf, Madonna auf den Ohren und Pommes rot-weiß auf dem Teller: In den 80er-Jahren herrschte ein ganz besonderes Lebensgefühl. Wie gut erinnern Sie sich an diese Zeit? Testen Sie Ihr Wissen beim GEA-Quiz der Woche. Zu gewinnen gibt es zehn mal zwei Eintrittskarten für die Ausstellung »Kaufen, Shoppen, Klicken. Einkaufen in Reutlingen seit 1950« im Heimatmuseum Reutlingen. Zwölf richtige Antworten ergeben das korrekte Lösungswort. Wer das herausbekommt, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Eine Teilnahme am Quiz der Woche ist auch online auf der GEA-Webseite möglich unter www.gea.de/qdw. Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Außerdem werden die Gewinner im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)