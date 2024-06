Aktuell Panorama

150.000 Schaulustige bei Kieler Windjammerparade

Rund 150.000 Schaulustige verfolgten am Samstag die traditionelle Windjammerparade auf der Förde. Das Marine-Segelschulschiff »Gorch Fock« führte diese mit zahlreichen Gästen an Bord an.