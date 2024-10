Öltanker »Annika« brennt - Was wir wissen und was nicht

Mit 640 Tonnen Schweröl an Bord ist der Tanker »Annika« vor Heiligendamm in Brand geraten.

Ein Feuer auf einem kleinen Tanker auf der Ostsee vor dem Ferienort Heiligendamm hat zu einem Großeinsatz von Rettungskräften und Feuerwehrleuten geführt. Mehrere der sieben Besatzungsmitglieder der »Annika« sind verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.

Was wir wissen:

- Das Schiff: Der Tanker »Annika« bricht am Freitagmorgen von Rostock mit Fahrtziel Travemünde auf. Er hat sieben Besatzungsmitglieder und 640 Tonnen Schweröl als Ladung an Bord. Das Schiff ist 73 Meter lang und wurde 2012 gebaut. Es ist laut Deutschem Havariekommando ein Doppelhüllentanker, das heißt, die Ladung ist mit einer doppelten Hülle geschützt.

- Der Brand: Zwischen Rostock-Warnemünde und Kühlungsborn, etwa auf Höhe des Ostseebades Heiligendamm, gerät die »Annika« in Brand. Das Feuer bricht im Maschinenraum aus. Der schwarze Rauch ist bis zur etwa 4,5 Kilometer entfernten Küste zu sehen.

- Der Rettungseinsatz: Der erste Notruf erreicht die Rettungskräfte kurz nach 9.00 Uhr. Schon eine Stunde später hat die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) alle sieben Besatzungsmitglieder vom Tanker geborgen und bringt sie an Land. Zu dem Zeitpunkt weht der Wind frisch mit Stärke fünf aus West. Die Einsatzkräfte fahren mit dem Seenotrettungsboot »Wilma Sikorski« hinaus, das im nahen Kühlungsborn stationiert ist.

- Die Besatzungsmitglieder: Mehrere der sieben Besatzungsmitlieder an Bord erleiden bei dem Unglück leichte Verletzungen, zum Beispiel eine Rauchvergiftung. Sie werden in ein Krankenhaus gebracht.

- Die Löscharbeiten: Drei Löschschiffe bekämpfen über mehrere Stunden den Brand von außen. Am Nachmittag gehen Feuerwehrleute an Bord der »Annika« und erkunden die Lage. Daraufhin wird entschieden, das im Maschinenraum noch immer brennende Schiff in den Rostocker Hafen zu schleppen. Dort soll es gelöscht werden. Die Lage wird zu dem Zeitpunkt als stabil eingeschätzt. Nautiker beobachten den Zustand des Schiffes.

Was wir nicht wissen:

- Die Brandursache: Warum das Feuer im Maschinenraum ausbrach, wird erst ermittelt werden können, wenn der Brand gelöscht ist.

- Die Höhe des Schadens: Welchen wirtschaftlichen Schaden das Feuer angerichtet hat, werden Experten ebenfalls erst nach dem Ende der Löscharbeiten beurteilen können, wenn das Schiff inspiziert werden kann.

- Wann wird das Feuer gelöscht sein: Am Nachmittag wird die Entscheidung getroffen, das noch brennende Schiff zum Löschen in den Rostocker Überseehafen zu schleppen. Dort wird es gegen 19.00 Uhr am Liegeplatz 31 erwartet.

- Wie viele Menschen sind verletzt: Laut Deutschem Havariekommando sind von den sieben Besatzungsmitgliedern der »Annika« mehrere leicht verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Zahl kann eine Sprecherin des Havariekommandos zunächst nicht nennen, es lägen unterschiedliche Angaben vor.

- Die Folgen für die Umwelt: Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) spricht nachmittags von einer sehr dynamischen Lage. Er verfolge die Ereignisse mit Sorge. Zunächst sei aber kein Öl ausgetreten. »Wir werden alles tun, um größeren Schaden für die Umwelt abzuwenden«, sagt er.