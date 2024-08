Jungen verbringen fast zwei Stunden pro Tag mit Gaming

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jungen beschäftigen sich täglich rund viermal so lange mit Video- und Computerspielen wie Mädchen. Einer Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2022 zufolge verbrachten Jungen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren pro Tag im Schnitt eine Stunde und 46 Minuten mit Spielen am Computer, am Smartphone, an der Konsole oder an anderen Geräten. Die Mädchen kamen im Schnitt auf 26 Minuten.

Mit zunehmendem Alter sinkt die Anziehungskraft von Video- und Computerspielen drastisch, wie die Erhebung ebenfalls zeigte. Waren es bei den jungen Leuten zwischen 10 und 17 Jahren im Schnitt eine Stunde und sieben Minuten, kamen junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren auf 38 Minuten. Die 30- bis 44-Jährigen lagen bei 18 Minuten. 45- bis 64-Jährige verbrachten damit täglich 8 Minuten. Die Altersgruppe darüber kam noch auf 6 Minuten, wie das Bundesamt mitteilte.

Im Schnitt 19 Minuten pro Tag

Über alle Altersgruppen hinweg verbrachten die Menschen in Deutschland im Schnitt 19 Minuten am Tag mit Video- und Computerspielen. Die Angaben stammen aus der sogenannten Zeitverwendungserhebung, die laut Bundesamt rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis vorgenommen wird. Dazu halten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Zeittagebuch oder in einer App an drei vorgegebenen Tagen ihre Aktivitäten fest.

Am Mittwoch beginnt die weltgrößte Computerspiele-Messe Gamescom. Jährlich reisen hunderttausende Menschen in die Stadt Köln, um dort die neusten Videospiele zu testen.