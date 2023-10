Aktuell Krieg

Zurück in Reutlingen: Wie eine GEA-Redakteurin aus Israel geflüchtet ist

Der Urlaub wurde zum Aufenthalt im Kriegsgebiet. An Tag 5 des Krieges gelang Kathrin Kammerer dann die Ausreise aus Israel. Das war gar nicht so einfach. Was sie bei ihren Ausreise-Bemühungen erlebt hat, und was sie am Auswärtigen Amt kritisiert.