Während die Todesstrafe in Deutschland längst Geschichte ist, wenden viele Länder der Welt sie noch an. Auch in Europa ist sie noch nicht ganz abgeschafft. Eine Übersicht über Zahlen, Daten und Fakten.

Blick in Alabamas Kammer für Hinrichtungen mit tödlicher Injektion in der Justizvollzugsanstalt. Foto: Dave Martin/dpa Blick in Alabamas Kammer für Hinrichtungen mit tödlicher Injektion in der Justizvollzugsanstalt. Foto: Dave Martin/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.