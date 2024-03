Flüchtling, Lesbe, Behinderter: Diese Worte sind umstritten. Die einen finden sie diskriminierend, wechseln zu Ersatz-Begriffen. Die anderen fühlen sich gegängelt, lassen sich den Mund nicht verbieten. Sprache wird zur Kampfzone: Woke Identitätspolitiker gegen rechte Rassisten. So zumindest sieht das die jeweils andere Seite. Der Streit entzündet sich an bestimmten Bezeichnungen. Einige stellt der GEA vor – und lässt dabei beide Seiten zu Wort kommen.

Indianer, Mohrenkopf, Behinderter: Manche Begriffe sind umstritten. Foto: Lolostock/Adobe Stock Indianer, Mohrenkopf, Behinderter: Manche Begriffe sind umstritten. Foto: Lolostock/Adobe Stock

