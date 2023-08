Was eine Spaltung der Linken für die anderen Parteien besonders in Ostdeutschland bedeuten würde

Sahra Wagenknecht spaltet die Linke. FOTO: VON JUTRCZENKA/DPA Sahra Wagenknecht spaltet die Linke. FOTO: VON JUTRCZENKA/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.