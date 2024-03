Ein ukrainischer Soldat steht an der Frontlinie in der Nähe von Klischtschiwka, Region Donezk. Foto: Iryna Rybakova/dpa Ein ukrainischer Soldat steht an der Frontlinie in der Nähe von Klischtschiwka, Region Donezk. Foto: Iryna Rybakova/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.