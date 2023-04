Der leere Mast wartet auf die Flaggenhissungszeremonie für den Beitritt Finnlands zur Nato, die im Nato-Hauptquartier in Brüssel stattfindet. Finnland wird das 31. Mitglied des Bündnisses. Foto: Emmi Korhonen Der leere Mast wartet auf die Flaggenhissungszeremonie für den Beitritt Finnlands zur Nato, die im Nato-Hauptquartier in Brüssel stattfindet. Finnland wird das 31. Mitglied des Bündnisses. Foto: Emmi Korhonen

