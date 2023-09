Scholz möchte von der Uneinigkeit der Regierung ablenken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Generaldebatte im Bundestag schlägt Kanzler Olaf Scholz einen »Deutschland-Pakt« vor. Darunter versteht er eine nationale Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen aber auch von Regierung und Opposition, um gemeinsam Reformprojekte durchzubringen. Die Idee ist nicht neu. Auch andere Kanzler haben schon um eine Art Waffenstillstand zum Wohle der Nation gebeten. Doch in der Regel wurde diese Bitte nicht erhört. Und so wird es dieses Mal auch sein.

Debatten führen zu den besten Lösungen

Ja, Deutschland könnte einen Ruck gebrauchen. Die Wirtschaft schwächelt und in vielen Bereichen wie dem Klimaschutz, Wohnen oder dem Bürokratieabbau geht es nicht schnell genug voran. Kein Wunder also, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz von allen politischen Beteiligten mehr Zusammenarbeit erhofft. Aber genau da liegt der Fehler: Olaf Scholz möchte Unterstützung für seine Ideen - nicht Debatten. In unserer föderalen Demokratie sind Länder und Kommunen wie auch die Opposition aber nicht dazu da, die Reformen der Regierung durchzuwinken. Sie sind da, damit im politischen Streit die beste Lösung gefunden wird. Zumal: Was hätte die Opposition davon, wenn Olaf Scholz mit seinen Ideen Erfolg hätte? Nichts.

Das weiß der Bundeskanzler. Deshalb ist der »Deutschland-Pakt« eher ein rhetorischer Trick. Um von der Uneinigkeit in der eigenen Regierung abzulenken, geht er nun mit offenen Armen auf seine Gegner zu. Immerhin kann Scholz dann behaupten, er habe alles versucht. Doch anstatt auf fremde Hilfe zu hoffen, sollte er lieber dafür sorgen, dass die Ampel in Zukunft störungsfreier zusammenarbeitet. Es ist nicht Aufgabe der Kommunen, Länder oder gar der Opposition, Olaf Scholz das Regieren zu erleichtern.