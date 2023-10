Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, bieten an, die Union könnte als Juniorpartner der SPD mitregieren, um die Migrationskrise zu lösen. Eine gewagte Idee, mit der sie Kanzler Olaf Scholz in Bedrängnis bringen.

Sie setzen Scholz unter Druck: die Unions-Chefs Friedrich Merz (links) und Markus Söder. Foto: Sven Hoppe/dpa Sie setzen Scholz unter Druck: die Unions-Chefs Friedrich Merz (links) und Markus Söder. Foto: Sven Hoppe/dpa

