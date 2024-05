Eine Karte zur Cyber-Bedrohung wird bei einem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock auf einem Bildschirm im Australischen Zentrum für Cyber-Zusammenarbeit in Adelaide angezeigt. Die Bundesregierung macht eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU für einen Cyber-Angriff auf die SPD Anfang 2023 verantwortlich. Foto: Sina Schuldt/dpa Eine Karte zur Cyber-Bedrohung wird bei einem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock auf einem Bildschirm im Australischen Zentrum für Cyber-Zusammenarbeit in Adelaide angezeigt. Die Bundesregierung macht eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU für einen Cyber-Angriff auf die SPD Anfang 2023 verantwortlich. Foto: Sina Schuldt/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.