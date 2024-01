Politiker werden immer öfter zur Zielscheibe des Protestes. Das Plakat zeigt Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, als Häftling mit der Aufschrift »schuldig«. Es wird bei einer Demonstration der rechten Bewegung Pegida gezeigt. FOTO: DPA Politiker werden immer öfter zur Zielscheibe des Protestes. Das Plakat zeigt Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, als Häftling mit der Aufschrift »schuldig«. Es wird bei einer Demonstration der rechten Bewegung Pegida gezeigt. FOTO: DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.