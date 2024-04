Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, hätte sich eine Vorratsdatenspeicherung gewünscht. Nun hat sie sich auf einen Kompromiss mit FDP und Grünen verständigt. Beim Quick-Freeze-Verfahren werden Verbindungsdaten anlassbezogen nach gerichtlicher Verfügung gespeichert. Foto: Kay Nietfeld/dpa Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat, hätte sich eine Vorratsdatenspeicherung gewünscht. Nun hat sie sich auf einen Kompromiss mit FDP und Grünen verständigt. Beim Quick-Freeze-Verfahren werden Verbindungsdaten anlassbezogen nach gerichtlicher Verfügung gespeichert. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.