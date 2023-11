CSU-Chef Markus Söder fordert Neuwahlen. In der Tat kriegt die Ampel-Regierung sich ständig in die Haare - und macht sich unbeliebt beim Wähler. Doch gerade darum wird SPD-Kanzler Olaf Scholz nicht die Vertrauensfrage stellen, meint Politik-Redakteurin Miriam Steinrücken. Denn wer schafft sich schon selbst ab?

Das Kabinett stimmt dem Nachtragshaushalt für 2023 zu. An der Sitzung nehmen teil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, von rechts nach links), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: Kay Nietfeld Das Kabinett stimmt dem Nachtragshaushalt für 2023 zu. An der Sitzung nehmen teil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, von rechts nach links), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Außenministerin Annalena Baerbock. Foto: Kay Nietfeld

