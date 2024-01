In der EU wird gerade die Richtlinie zur Luftreinhaltung überarbeitet. Die bisherigen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid sollen an die Richtwerte der WHO angepasst, also stark verschärft werden. Das kann Folgen für die Autofahrer haben.

Die Luftmesssation an der Reutlinger Lederstraße. Mit der Verschärfung der EU-Luftqualitätsrichtlinie drohen neue Fahrverbote. Foto: Frank Pith Die Luftmesssation an der Reutlinger Lederstraße. Mit der Verschärfung der EU-Luftqualitätsrichtlinie drohen neue Fahrverbote. Foto: Frank Pith

