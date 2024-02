Die Erderwärmung hat erstmals die Marke von 1,5 Grad in einem Jahr erreicht. Es steht zu befürchten, dass dieses Jahr nicht das einzige bleibt. Daher ist es an der Zeit, sich vorzubereiten auf Extremwetterereignisse. Die Klimaerwärmung wird uns zu Anpassungen zwingen, kommentiert Karin Kiefhaber.

Der Schatten eines toten Baumes auf dem rissigen Boden des Sau-Stausees in Spanien, der nur noch 5 Prozent seines Fassungsvermögens hat. Foto: Emilio Morenatti/dpa Der Schatten eines toten Baumes auf dem rissigen Boden des Sau-Stausees in Spanien, der nur noch 5 Prozent seines Fassungsvermögens hat. Foto: Emilio Morenatti/dpa

