Das Vertrauen in den Staat ist auf dem Tiefststand. Das kommt nicht überraschend, kommentiert GEA-Politikredakteur Oliver Jirosch und erläutert auch, weshalb das so ist.

Sitzung im Bundestag in Berlin. Das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Sitzung im Bundestag in Berlin. Das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen ist auf einen neuen Tiefstand gesunken. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.