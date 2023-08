Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will bei den Freiwilligendiensten Mittel kürzen. Warum das ein falsches Zeichen und ein Sparen an der falschen Stelle ist, erläutert GEA-Politikredakteur Oliver Jirosch.

Beim Bundesfreiwilligendienst können junge Menschen zum Beispiel in Altenheimen arbeiten. Foto: Patrick Pleul/dpa Beim Bundesfreiwilligendienst können junge Menschen zum Beispiel in Altenheimen arbeiten. Foto: Patrick Pleul/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.