Antisemitismus in Deutschland ist auch ein importiertes Problem. Judenhass gehört in vielen arabischen Ländernu zum guten Ton. Der deutsche Staat muss endlich aufhören, aus falsch verstandener Toleranz wegzuschauen, fordert GEA-Redakteurin Miriam Steinrücken - und anfangen, energisch durchzugreifen.

Pro-palästinensische Demonstration in Siegen nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Foto: Roberto Pfeil Pro-palästinensische Demonstration in Siegen nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Foto: Roberto Pfeil

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.