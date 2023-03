»Wir können die Dinge ruhig und quasi ganz normal bereden, aber wir kriegen sie halt nicht über die politische Ziellinie gebracht«, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über die Zusammenarbeit im Kabinett. Foto: Martin Schutt »Wir können die Dinge ruhig und quasi ganz normal bereden, aber wir kriegen sie halt nicht über die politische Ziellinie gebracht«, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) über die Zusammenarbeit im Kabinett. Foto: Martin Schutt

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.