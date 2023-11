Eine katarische Ladung humanitärer Hilfe wird auf dem internationalen Flughafen von Arish aus einem Flugzeug der katarischen Armee ausgeladen, das für den Gazastreifen bestimmt ist. Foto: Gehad Hamdy/dpa Eine katarische Ladung humanitärer Hilfe wird auf dem internationalen Flughafen von Arish aus einem Flugzeug der katarischen Armee ausgeladen, das für den Gazastreifen bestimmt ist. Foto: Gehad Hamdy/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.