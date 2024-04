Finanzminister Lindner stellt mehr finanzielle Mittel für Familien in Aussicht. Was sich wie das soziale Gewissen des FDP-Politikers anhört, hilft Familien nur wenig und trägt erneutes Streitpotenzial in sich, kommentiert GEA-Redakteurin Karin Kiefhaber.

Ob sich das Kindergeld oder doch der Kinderfreibetrag für Familien mehr lohnt, prüft das Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung. Foto: Andrea Warnecke/dpa Ob sich das Kindergeld oder doch der Kinderfreibetrag für Familien mehr lohnt, prüft das Finanzamt im Rahmen der Steuererklärung. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.