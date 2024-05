Die AfD ist selbst den Rechten zu rechts. Die Rechtsnationalen der Nachbarländer schließen die deutsche Schwesterpartei aus der gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament aus. Für die AfD ist das ein harter Schlag, meint GEA-Redakteurin Miriam Steinrücken. In Deutschland verliert sie Wähler, in Europa Einfluss.

EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist sogar seiner eigenen Partei AfD peinlich. Foto: Michael Kappeler/dpa EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah ist sogar seiner eigenen Partei AfD peinlich. Foto: Michael Kappeler/dpa

