Bei der Fraktionsklausur im Sauerland hat die Union ihre Ziele neu justiert. Sie stellt die Interessen der bürgerlichen Mitte ins Zentrum und schielt nicht mehr in Richtung AfD. So kann sie zur Alternative zur Ampel-Regierung werden, meint GEA-Politikchef Davor Cvrlje.

Friedrich Merz (CDU) hat im Sauerland mit den Spitzen der Unionsfraktion den Kurs beraten. Foto: Federico Gambarini/dpa Friedrich Merz (CDU) hat im Sauerland mit den Spitzen der Unionsfraktion den Kurs beraten. Foto: Federico Gambarini/dpa

