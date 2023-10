Israel bombardiert den Gazastreifen und die Hamas schickt anschließend furchtbare Bilder von leidenden palästinensischen Frauen und Kindern in die Welt. Auf der anderen Seite führt das israelische Militär Reporter an die Orte der Hamas-Verbrechen. Der Nahost-Konflikt ist zum Streit darüber geworden, wer am meisten leidet. Eine Bodenoffensive scheint so immer unwahrscheinlicher, kommentiert Karin Kiefhaber.

Eine bei israelischen Angriffen verletzte Palästinenserin wartet im Krankenhaus auf ihre Behandlung. Foto: Mohammad Abu Elsebah/dpa Eine bei israelischen Angriffen verletzte Palästinenserin wartet im Krankenhaus auf ihre Behandlung. Foto: Mohammad Abu Elsebah/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.