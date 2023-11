Beim Parteitag der Südwest-CDU in Reutlingen wird Manuel Hagel mit 91,5 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 35-Jährige wirbt für einen Aufbruch in der CDU und für Zuversicht. Ziel sei es, den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen. Wie er das erreichen will.

Manuel Hagel wurde in Reutlingen zum neuen Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg gewählt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Manuel Hagel wurde in Reutlingen zum neuen Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg gewählt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

