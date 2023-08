Familienministerin Lisa Paus möchte die Qualität und die Bildung in Kindertagesstätten (Kitas) verbessern und lockt mit vier Milliarden Euro. Hört sich toll an. Ist aber in Wirklichkeit klare Klientelpolitik der Grünen-Politikerin, meint GEA-Politikchef Davor Cvrlje.

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Betreuungsqualität in Kitas erhöhen und setzt die Länder unter Druck. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Familienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Betreuungsqualität in Kitas erhöhen und setzt die Länder unter Druck. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

