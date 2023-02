Spitzenkandidat Kai Wegner hat die CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin zur klar stärksten Kraft gemacht. Doch ob er regieren kann, ist offen - die bisherige Koalition von SPD, Grünen und Linken hat weiter eine Mehrheit. Foto: Fabian Sommer Spitzenkandidat Kai Wegner hat die CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin zur klar stärksten Kraft gemacht. Doch ob er regieren kann, ist offen - die bisherige Koalition von SPD, Grünen und Linken hat weiter eine Mehrheit. Foto: Fabian Sommer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.