Wenn es um Europa und die Regelung der Migration geht, tat Deutschland immer so, als ob es den Kurs vorgibt. In Wirklichkeit stehen wir im Abseits und sind für die Blockade verantwortlich, meint GEA-Politikchef Davor Cvrlje.

Ein Boot der italienischen Küstenwache bringt Migranten auf die Insel Lampedusa. Foto: Cecilia Fabiano/dpa Ein Boot der italienischen Küstenwache bringt Migranten auf die Insel Lampedusa. Foto: Cecilia Fabiano/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.