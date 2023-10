Aktuell Steuern

Am meisten zahlt die Mittelschicht in Deutschland

Hat die Mittelschicht tatsächlich immer weniger Geld in der Tasche? Ja, sagt der Bund der Steuerzahler. Denn hohe Inflation und hohe Abgaben an den Staat treffen die Mitte der Gesellschaft besonders hart. Gleichzeitig gibt es nur wenig Entlastung. Warum das so ist, was die Politik tut und was noch getan werden muss, eine Übersicht.