US-Schauspieler Richard Moll mit 80 Jahren gestorben

Der US-amerikanische Schauspieler Richard Moll ist tot. Bekannt wurde Moll mit der TV-Sitcom »Harrys wundersames Strafgericht«. Er sei am Donnerstag »friedlich« in seinem Haus im kalifornischen Big Bear Lake gestorben, teilte ein Sprecher der Familie der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 80 Jahre alt.

In der Hit-Sitcom »Harrys wundersames Strafgericht«, über ein Strafgericht in Manhattan, spielte der über zwei Meter große Schauspieler den Gerichtsdiener Bull Shannon. Für die Rolle hatte er sich eine Glatze rasiert. Die Serie lief in den USA von 1984 bis 1992.

Moll hatte viele TV-Rollen und spielte auch in zahlreichen Filmen mit. In der Steinzeit-Komödie »Caveman – Der aus der Höhle kam« (1981) trat er an der Seite von Ringo Starr und Barbara Bach auf. Kleine Rollen hatte er in der Komödie »Trabbi goes to Hollywood« mit Thomas Gottschalk, in »Flintstones – Die Familie Feuerstein« oder in dem Weihnachtsfilm »Versprochen ist versprochen« mit Arnold Schwarzenegger.