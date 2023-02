Sängerin Lizzo in Hamburg gefeiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die US-amerikanische Sängerin und Rapperin Lizzo hat vor einem feierfreudigen Publikum in Hamburg für eine starke Bühnenshow gesorgt. Im Rahmen ihrer »The Special Tour« trat der 34-jährige Pop- und R'n'B-Star am Montagabend in einem pinken Leo-Outfit in der gut gefüllten Barclays Arena auf. Die Hits ihres neuen Albums und ihre beliebtesten Songs aus den Charts brachten selbst in den Sitzreihen der Arena die Fans zum Tanzen. Bereits nach dem zweiten Lied gab es die erste Standing Ovation für Lizzo, die gebürtig Melissa Jefferson heißt.

»Special« ist bereits das vierte Studioalbum der preisgekrönten Künstlerin. Erst Anfang des Monats wurde sie für ihren Song »About Damn Time« mit ihrem vierten Grammy für die Aufnahme des Jahres ausgezeichnet. Der internationale Durchbruch gelang ihr 2019 mit dem Song »Good as Hell«, der eigentlich schon 2016 sein Debüt feierte. 2019 war Lizzo außerdem mit »Truth Hurts« ganze sieben Wochen lang auf Platz eins der Billboard Charts.

Neben ihrer musikalischen Karriere stellte die Sängerin in den vergangenen Jahren auch immer wieder ihr Engagement für Diversität, Gleichstellung und Body Positivity in den Vordergrund. Beim People's Choice Award 2022 wurde sie für ihre Vorbildfunktion mit einem Ehrenpreis geehrt.

Lizzos Konzert in Hamburg war der Tourauftakt ihrer drei Konzerte in Deutschland. In der kommenden Woche wird sie auch in Arenen in Berlin und Köln auftreten.

