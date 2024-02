Natasha Bedingfield mit »Unwritten« zurück in den Charts

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung stürmt die Ballade »Unwritten« derzeit wieder die internationalen Charts - auch in Deutschland. Der Song der britischen Sängerin Natasha Bedingfield (42) steht aktuell auf Platz 7 der offiziellen Singlecharts und damit höher als nach der Erstveröffentlichung im Herbst 2004.

»Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist so krass, 20 Jahre später«, sagte Bedingfield der Deutschen Presse-Agentur. »Diese Welle der Liebe ist so unfassbar. Ich will einfach nur 'Danke' sagen.«

Grund für das unerwartete Charts-Comeback dürfte die Romanze »Wo die Lüge hinfällt« sein, die seit Mitte Januar in den deutschen Kinos läuft. In einer Szene singen die beiden Hauptdarsteller den Song, während sie unter einem Hubschrauber hängen. Durch den Kinoerfolg verbreitete sich »Unwritten« auch in sozialen Medien wie Tiktok.

Comeback für »Murder On The Dancefloor«

Ähnlich war es vor wenigen Wochen Bedingfields britischer Kollegin Sophie Ellis-Bextor (44) ergangen. Nachdem ihr Hit »Murder On The Dancefloor« aus dem Jahr 2001 in der Schluss-Szene des gehypten Thrillers »Saltburn« prominent vorkam, kletterte der Dancesong in ihrer Heimat bis auf Platz 2. In Deutschland befindet sich das Lied seit drei Wochen in den Top 20.

Ältere Titel kehren durch den Einsatz in Filmen und Serien immer mal wieder in die Offiziellen Deutschen Charts zurück, erklärte das Unternehmen GfK Entertainment, das die Hitparade ermittelt. Oftmals gingen die Songs dann auch bei Tiktok viral, wie bei Kate Bushs 80er-Hit »Running Up That Hill«. Dieser erlebte 2022 durch die Netflix-Serie »Stranger Things« einen erneuten Höhenflug.