Letzter Altenberger-»Polizeiruf« mit guter Quote

Der Abschied von Verena Altenberger aus dem »Polizeiruf 110« hat eine so gute Einschaltquote erreicht wie kein anderer Fall dieses Sonntagskrimis in den vergangenen zehn Jahren. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag in München mit.

Den Fall »Paranoia« - mit dem letzten Auftritt von Altenberger (35) in der Rolle der Ermittlerin Elisabeth »Bessie« Eyckhoff - sahen am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten 29,8 Prozent des Publikums. Das ist der beste »Polizeiruf«-Marktanteil seit mindestens zehn Jahren. Bei der Zuschauerzahl blieb die Münchner Episode mit 7,25 Millionen im Mittelfeld. Rostocker Fälle lagen regelmäßig über acht Millionen.

»In Bayern konnte «Paranoia» sogar einen herausragenden Marktanteil von 30,7 Prozent erzielen«, erläuterte der BR die Ergebnisse der Quotenmessung. »Auch beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen in Deutschland lag der Krimi mit 19,2 Prozent Marktanteil vorne.«

Das ZDF zeigte am Sonntag zeitgleich die Urlaubsreihe »Das Traumschiff: Kolumbien« und lockte damit 3,47 Millionen (14,3 Prozent) an. ProSieben schnitt ebenfalls recht stark ab. Dort lief die Comicverfilmung »Avengers: Endgame« mit Robert Downey Jr., Chris Pratt und Scarlett Johansson - 1,60 Millionen (8,0 Prozent) sahen zu.

Bei Sat.1 kam die US-Romantikkomödie »Die Schadenfreundinnen« mit Cameron Diaz, Leslie Mann und Kate Upton auf 1,07 Millionen (4,6 Prozent). Das US-Melodram »Drei Schritte zu dir« mit Haley Lu Richardson und Cole Sprouse auf RTL holten sich 790 000 (3,4 Prozent) Menschen ins Haus. Die Vox-Dokusoap »Hot oder Schrott - Promi Spezial« interessierte 650 000 Menschen (3,1 Prozent).

Die Kabel-eins-Rankingshow »Deutschlands größte Geheimnisse« fand 650 000 Fans (2,8 Prozent). RTLzwei hatte die Gaunerkomödie »Catch Me If You Can« mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks zu bieten - 620 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,8 Prozent) wollten das sehen.