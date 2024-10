Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

Italien ist in diesem Jahr das Ehrengastland. (Archivbild)

Nach der Verleihung des Deutschen Buchpreises wird heute die Frankfurter Buchmesse eröffnet. Ehrengastland Italien wird bei der Eröffnungsfeier (17.00 Uhr) von Kulturminister Alessandro Giuli vertreten, Deutschland von seiner Amtskollegin Claudia Roth (Grüne).

Am Vormittag (11.00 Uhr) berichtet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels über die wirtschaftliche Lage der Branche. Die Veranstalter der Buchmesse geben einen Ausblick auf die 76. Ausgabe der weltgrößten Bücherschau.

Über 1.000 Autoren und Sprecher bei 650 Veranstaltungen auf 15 Bühnen erwarten die Besucher. Die Frankfurter Buchmesse öffnet am Mittwoch für Fachbesucher und ist ab Freitag für das Lesepublikum geöffnet.

Vorverkaufszahlen liegen über dem Vorjahr

Die Vorverkaufszahlen liegen laut Buchmesse deutlich über dem Vorjahr. 2023 waren rund 215.000 Besucherinnen und Besucher gekommen. Mehr als 4.000 Aussteller aus 95 Ländern hatten ihre Neuerscheinungen präsentiert. Die Buchmesse endet am Sonntag mit der Übergabe des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an die US-Historikerin Anne Applebaum.

Bereits am Montagabend wurde traditionell zum Start der Buchmessen-Woche der Deutsche Buchpreis vergeben. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an Martina Hefter für ihr Werk »Hey guten Morgen, wie geht es dir?«.

Erstmals hat die Buchmesse in diesem Jahr ein eigenes Areal für »New Adult« - romantische Romane für junge Erwachsene mit besonders treuer Leserschaft. »Wir haben eine neue Art von Lesern kennengelernt«, sagte Buchmessen-Direktor Juergen Boos bei der Vorstellung des Programms: »Leser, die Fans sind«.

Ebenfalls neu ist eine »Asia Stage« und ein »Games Business Center«. Das »Audio«-Areal für Hörbücher und Podcasts ist doppelt so groß wie bisher. Netflix hat erstmals einen eigenen Stand auf der Messe. Die Plattform Tiktok ist mit dem erfolgreichen Buchformat »Booktok« wieder prominent dabei.

Wirbel um italienische Delegation

Ehrengast Italien bringt 90 Autorinnen und Autoren nach Frankfurt. Nicht alle sind Teil der offiziellen Delegation: Einige - wie der von der Mafia verfolgte Schriftsteller Roberto Saviano - kommen auf Einladung ihres Verlages. Andere sind Teil des kuratierten Programms am Gemeinschaftsstand des italienischen Verlegerverbandes.

Vor der Eröffnung war es zwischen italienischen Autoren und Vertretern der rechten Regierung in Rom zum offenen Streit gekommen. Der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wurde vorgeworfen, nicht genehme und regierungskritische Stimmen von der Buchmesse auszuschließen und sich zunehmend in den Kulturbetrieb einzumischen.

Wer alles kommt

»Auf der Buchmesse erleben die Besucher - literarisch gespiegelt - alle großen Debatten der Welt«, verspricht Boos. So diskutiert etwa der israelische Historiker Yuval Noah Harari (»Nexus«) auf der Messe vor großem Publikum mit dem japanischen Philosophen Kohei Saito (»Systemsturz«) über die Optionen für die Zukunft.

Angekündigt sind darüber hinaus unter vielen anderen die Bestsellerautoren Sebastian Fitzek und Elif Shafak, die »New Adult«-Stars Jane S. Wonda und D.C. Odesza sowie die Moderatoren Thomas Gottschalk und Judith Rakers.