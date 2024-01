Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember 2023 im Vergleich zum November vor allem saisonbedingt um 31 000 auf 2,637 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte.