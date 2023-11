Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober gegenüber dem September saisonbedingt um 20 000 auf 2,607 Millionen zurückgegangen. Das sind 165 000 Arbeitslose mehr als im Oktober vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober unverändert zum September bei 5,7 Prozent.