Aktuell Schlaglichter

Wim Wenders und Ilker Catak für Oscar nominiert

Die deutschen Regisseure Wim Wenders und Ilker Catak sind mit ihren Filmen »Perfect Days« (für Japan) und »Das Lehrerzimmer« (für Deutschland) in der Sparte bester internationaler Film für einen Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles am Dienstag bekannt.