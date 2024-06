Aktuell Schlaglichter

Vermisste Neunjährige aus Döbeln ist tot

Die seit vergangener Woche vermisste Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist tot. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch. Am Dienstag war in einem Waldstück nach tagelanger Suche die Leiche der Neunjährigen gefunden worden.