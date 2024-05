Reisepass & Co.: Sind die Ausweisdokumente noch gültig?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Für einen reibungslosen Start in die Urlaubszeit ist es wichtig, rechtzeitig die Gültigkeit von Personalausweis, Reisepass und Kinderreisepass zu überprüfen. Die Bearbeitungsdauer der Bundesdruckerei in Berlin für die Herstellung eines Personalausweises oder Reisepasses nimmt rund zwei bis drei Wochen in Anspruch. Bei erhöhter Nachfrage zum Sommer hin können sich diese Zeiten auch verlängern.

Häufig ist die Restgültigkeitsdauer entscheidend

Einige Länder fordern eine Restgültigkeitsdauer der Ausweisdokumente von mindestens sechs Monaten. Aktuelle Einreisebestimmungen über das Urlaubsland gibt es im Internet unter www.auswaertiges-amt.de in der Rubrik »Sicher Reisen«. Wer in Reutlingen ein neues Ausweisdokument beantragen möchte, kann dies nach vorheriger Terminvereinbarung persönlich beim Bürgeramt Stadtmitte, Bürgeramt Außenstelle Orschel-Hagen und bei den Bezirksämtern zu den üblichen Öffnungszeiten erledigen. Die Terminvereinbarung ist online oder telefonisch möglich. Zur Beantragung wird ein aktuelles biometrisches Lichtbild und das alte Ausweisdokument benötigt. Im Bürgeramt Stadtmitte kann das Lichtbild auch vor Ort zum Preis von 7 Euro angefertigt werden. Bei Kindern ist bei Erstbeantragung zudem eine Geburtsurkunde sowie die Zustimmungserklärung des abwesenden Elternteils erforderlich. Das Kind muss persönlich beim Termin dabei sein. (pm)

www.reutlingen.de/termin