Nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso war der Niger der letzte westliche Verbündete in der Sahelzone. In der EU und den USA gab man sich der Illusion hin, der Niger sei stabil. Nun muss man erkennen: Geld und Versprechungen machen keine Demokratie, kommentiert GEA-Politikredakeurin Karin Kiefhaber.

Anhänger der Putschisten im Niger schwenken während einer Demonstration die russische Flagge. Foto: Sam Mednick/dpa Anhänger der Putschisten im Niger schwenken während einer Demonstration die russische Flagge. Foto: Sam Mednick/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.