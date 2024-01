Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Nato will für ein im Februar beginnendes Großmanöver zur Abschreckung Russlands rund 90 000 Soldaten mobilisieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag am Rande eines Treffens von militärischen Spitzenvertretern des Verteidigungsbündnisses in Brüssel.