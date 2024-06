Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Fall der getöteten Valeriia aus Döbeln ist ein 36-Jähriger in Prag festgenommen worden. Er sei dringend tatverdächtig, das Mädchen getötet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag mit. Nach tagelanger Suche war die Leiche der Neunjährigen am Dienstag in einem Waldstück bei Döbeln in Sachsen gefunden worden.