Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Profi Anwar El Ghazi nach dessen propalästinensischen Beiträgen in den sozialen Medien beendet. Dem Niederländer sei am Freitag »mit sofortiger Wirkung gekündigt« worden, teilte der Club am Freitagabend mit.